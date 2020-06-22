أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأثنين) تسجيل 3393 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الاجمالي الى 161005 فيما تم تسجيل 4045 حالة تعافي ليصل الاجمالي 105175 وبلغ مجموع الوفيات 1307 حالة بعد تسجيل 40 حالة وفاة جديدة اليوم.
وبلغ مجموع الحالات النشطة 54523 منها 2045حالة حرجة
وذكرت الصحة بأنه في مناسبة عائلية مصاب نقل العدوى لـ24 شخصاً بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، وأن احد المصابين حالته حرجة وهو في العناية المركزة.
ولمزيد من المعلومات حول المناطق والاصابات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa
وبلغ مجموع الحالات النشطة 54523 منها 2045حالة حرجة
وذكرت الصحة بأنه في مناسبة عائلية مصاب نقل العدوى لـ24 شخصاً بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، وأن احد المصابين حالته حرجة وهو في العناية المركزة.
ولمزيد من المعلومات حول المناطق والاصابات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa