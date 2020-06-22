واصلت بلدية محافظة الداير التابعة لأمانة منطقة جازان تكثيف جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة حيث تم إغلاق عدد منها لمخالفتها البروتوكولات الوقائية الصادرة بهذا الشأن من وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار فايروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الداير المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور، أن المحلات تم إغلاقها وإشعار العمالة وملاكها بضرورة التقيد بالتعليمات الصحية المعتمدة وتطبيق البروتوكولات الوقائية الصادرة لمحلات الحلاقة وضرورة الالتزام بها كما وردت نصا ولن يتم التهاون في ذلك وسيتم المرور على المحلات في أوقات متفرقة صباحاً ومساء وقد تم تكليف فرق الرقابة الصحية بمتابعتها وإلزامها بتنفيذ التعليمات وفي حال وجدت أي مخالفة سيتم تطبيق العقوبات كما نصت على ذلك التعليمات الواردة في هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى رصدت «عكاظ» عددا من صوالين الحلاقة في المحافظة مغلقة بسبب عدم تقيدها بالتعليمات.

وأوضح أحد الحلاقين، أن محله جاهز وتبقى اللباس الذي تم طلبه وفي حال توفره سيبدأ نشاط الحلاقة مبينا أن البروتوكولات الوقائية واضحة جدا وسيتم تطبيقها وهي في صالح الزبون والحلاق معا بحكم التقارب الجسدي ولمنع انتقال العدوى لا قدر الله.