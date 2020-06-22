كشفت صحة الطائف لـ«عكاظ» أن 455 مراجعاً لعيادات تطمّن سليمون ونتائجهم المخبرية عن فايروس كورونا جاءت سلبية، إذ إن من ثبتت إصابتهم بلغ 209 من أصل 694 للفترة ما بين 15 - 27 شوال.



وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي إنه تم إغلاق عيادتين في وسط المدينة والأخرى في مركز «مرّان» شمال الطائف، وتعمل الآن عيادتان في حي شهار وحي العقيق وإجمالي العيادات في المحافظات والمراكز التابعة للطائف يصل إلى 13 عيادة، في ظلم وتربة والمويه وميسان والقريع وأم الدوم والمحاني والسحن وقيا والخرمة ورنية.



«عكاظ» في جولة ميدانية رصدت طوابير ممتدة لعيادات تطمّن داخل المحافظة وتقدم في شهار والعقيق خدمات التعقيم وفرض التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة.



وكشف مدير مركز صحي شهار (تطمّن) إبراهيم عبدالله السفياني أن الكشف يتم وفق بروتوكول معتمد ودقيق لضمان سلامة المراجعين ولله الحمد.