تواصل أمانة المدينة المنورة وبلدياتها تطبيق خططها التشغيلية للرقابة على صوالين الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية مع بدء مزاولة أعمال تلك الأنشطة، وذلك من خلال تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد.وأشارت أمانة المنطقة أن الفرق الرقابية تُكثفت جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، والتي من شأنها حماية العملاء والعاملين. وبينت الأمانة أنها تهدف من هذه الحملات إلى رفع الوعي والكفاءة الصحية، حفاظا على صحة الجميع وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها. وأكدت الأمانة بأنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح وسيتم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا على المنشآت المخالفة.وطالبت أمانة منطقة المدينة المنورة من الجميع التعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.