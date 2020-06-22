أغلقت أمانة الطائف 11 صالوناً للحلاقة خلال الجولات الرقابية المكثفة على المحلات التي لم تلتزم بالبروتوكولات والاشتراطات الصحية، وذلك مع بدء عمل أنشطة الحلاقة والتجميل والمشاغل النسائية، وقد منعت الأمانة كافة المشاغل وأماكن التجميل النسائية والصوالين من تقديم خدمات المساج وتنظيف البشرة في ظل الظروف الراهنة.



ونفذت أمانة الطائف حملة رقابية على أنشطة صوالين الحلاقة الرجالية من خلال الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية والبلدية النسائية​، للتأكد من تطبيق بروتوكولات العمل الخاصة بها، والتزامها بالإرشادات واشتراطات حماية العملاء والموظفين، ومنها استقبال الزبائن بحجز مسبق، والانتظار خارج الصالون، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وغسل العمال أيديهم بالصابون والماء الدافئ بشكل متكرر، ومنع تقديم العروض والتخفيضات التي قد تؤدي إلى الازدحام، وتوفير أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة (الكمامة، القفازات، درع الوجه /النظارة، رداء القص، الرداء القماشي (السترة) الرداء البلاستيكي (السترة)، (شريط الرقبة).



وألزمت أمانة الطائف محلات الحلاقة بتنظيف وتطهير الأسطح كل ساعتين، وتطهير وتعقيم المحلات قبل فتحها يومياً، إضافة إلى التأكد من توفير صابون الأيدي في دورات المياه بكميات كافية، وغسل الأدوات بالماء الساخن والصابون والمطهر يومياً وبشكل متكرر، ومنع وجود المرافقين داخل محل الحلاقة.



وتجاوز عدد الحملات الرقابية التي تفذتها الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية والبلديات النسائية أكثر من 130 جولة، شملت صوالين الحلاقة بكافة الفروع البلدية والضواحي، وتستمر الحملة الرقابية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على أنشطة المطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية والمخابز وصوالين الحلاقة والمغاسل وكافة الأنشطة المتعلقة بالمستهلك لضمان سلامة الأهالي والتزام الأنشطة بتطبيق التدابير الإلزامية لمكافحة انتشار العدوى، وتراقب البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أكثر من 1800 مرفق تجاري بالطائف والضواحي بخطط رقابية ميدانية على مدار الساعة.