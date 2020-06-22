واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر - بشارع المنصور - وأسفرت عن مصادرة وإتلاف 13 عربة خشبية تستخدم من قبل الباعة الجائلين لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد أن البلدية نفذت العديد من الحملات الميدانية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطراً على الصحة العامة.