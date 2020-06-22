أعلنت الإدارة العامة لشؤون البلديات في أمانة العاصمة المقدسة، معاودة مراقبة 1918 منشأة للحلاقة الرجالية والتجميل النسائي بمكة المكرمة، بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة.

وبين مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي أنه تم إعداد برنامج رقابي على 1218 صالون حلاقة رجالية و700 صالون تجميل نسائي وذلك بناء على قرار عودة الحياة لطبيعتها ومعاودة نشاطها وفق بروتوكولات أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تضمنت إرشادات واشتراطات تتعلق بحماية العملاء والموظفين، وتشمل استقبال الزبائن بحجز مسبق إن أمكن، والانتظار خارج الصالون أو تطبيق التباعد الاجتماعي، وحث العمالة بالمداومة على غسل أيديهم.

وأفاد أنه تم تكثيف الجولات الرقابية من قبل البلديات الفرعية، والمرتبطة، للتأكد من تقيد العاملين باشتراطات الصحة والسلامة العامة، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مخالفي الأنظمة واللوائح البلدية.