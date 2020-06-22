أكد متحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن العودة لا تعني زوال المخاطر، وأن منع انتشارها يكون بالالتزام، قائلا: «سنتابع تنفيذ التعليمات، وسنطبق العقوبات بحق المخالفين». وأشار إلى أن الموافقة الكريمة شملت جميع مدن ومناطق المملكة بما فيها مكة المكرمة مع تعليق العمرة، مبينا أن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة والتقييم، وسيتم تطبيق تدابير خاصة على أي نشاط يفشل في تطبيق الضوابط المعتمدة للوقاية من الفايروس أو أي مدينة أو محافظة أو منطقة يظهر فيها ما يستدعي ذلك.وبين المقدم الشلهوب أن رجال الأمن سيتابعون الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وتنفيذ التعليمات بحق المخالفين، مشددا على أن من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعا مخالفا أو ضعفا في تطبيقات الضوابط الخاص به، والمبادرة بالإبلاغ عن الحالة للتعامل معها، مؤكدًا أنه في حالة مشاهدة أي مخالفة للتجمعات أو عدم لبس الكمامة الإبلاغ على الرقم المجاني 999 في مناطق المملكة كافة أو 911 في منطقة مكة المكرمة.