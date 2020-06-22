أعلنت المؤسسة العامة للتدريب المهني إطلاق برنامج تدريبي في الفترة المسائية، الأول من نوعه بالمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الثانوية، لتأهيل أفراد المجتمع عبر برامج تدريبية لمدة فصل واحد، وتزويدهم بالمهارات الأساسية التي تُمكنهم من الالتحاق بسوق العمل كجزء من دور المؤسسة في التأهيل ومحو الأمية المهنية، والإسهام في استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني.وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد أن البرنامج الجديد الذي ستقدمه المؤسسة بدءاً من الفصل الأول القادم يتمثل في برامج تدريبية قصيرة لا تتجاوز مدتها فصلا تدريبيا، موجهة لمختلف شرائح المجتمع من الرجال في عدة تخصصات فنية متنوعة منها الحاسب الآلي، الإنشاءات المعدنية، الكهرباء الصناعية، الرسم المعماري، الإلكترونيات، صيانة الجوال، وصيانة المصاعد، في (63) معهدا بمختلف المناطق.وأكد الفهيد أن البرامج التي يبلغ عددها حوالى (102) ستسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمعاهد، ورفع ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع، وإتاحة الفرصة للراغبين في مواصلة مسارهم التدريبي، وزيادة المستوى المهارى لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث سيحصل المتدرب على شهادة إتمام برنامج تدريبي معتمدة من المؤسسة.يشار إلى أن التسجيل في هذه البرامج سيبدأ بتاريخ 4/11/1441هـ، الموافق 25/6/2020، من خلال بوابة القبول الموحد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.