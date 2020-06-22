أوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد العقيل، أن إقامة الدروس في المساجد، وتدريس القرآن في الحلقات والدور النسائية، لا تزال معلَّقة حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على صحّة المواطنين والمقيمين بتطبيق البروتوكولات الاحترازية الصّادرة من اللجنة المختصّة لإدارة الأزمة، التي توصي بذلك.جاء ذلك في بيان توضيحي ردا على الاستفسارات المتكررة التي ترد للوزارة عبر منصاتها المختلفة، لا سيما مع قرار العودة الطبيعة للحياة ورفع منع التجول الكامل بجميع مناطق المملكة.وأفاد بأن الوزارة مستمرة في تقديم الأنشطة الدعوية، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم عن بعد باستخدام الوسائل التقنية، وتتابع بشكلٍ مستمر مع الجهات المختصة، وتصدر التعليمات في ذلك أولا بأول.وأكد العقيل أن الوزارة نفَّذت أكثر من 10 آلاف برنامج دعوي منذ بدء جائحة كورونا، وهي مستمرة في إطلاق برامجها الدعوية بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب تخريج عدد من الطلاب والطالبات في مختلف الجمعيَّات ومدارس التحفيظ التابعة للوزارة بمناطق المملكة.