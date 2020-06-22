أكد أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لبرنامج تعزيز الأمن الفكري الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن مفهوم الأمن الفكري واسع وكبير لصلاح وإصلاح المجتمع، مشيراً إلى أنه لا ينحصر في الإرهاب والتطرف فقط بل يشمل الغزو الثقافي والسلوكيات وتغيير المفاهيم عبر التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل.ولفت إلى أن برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة يهدف إلى الديمومة في أداء مهامه، ولم يعد خياراً بل أصبح هدفاً أساسياً لتحقيق مزيد من المنجزات لما تتطلبه المرحلة.وكرم في مكتبه بديوان الإمارة ببريدة أمس (الأحد)، الأخصائية النفسية وسمية بنت زيد الحربي والباحثة الاجتماعية إيمان بنت عبدالرحمن الغفيض، نظير مساهمتهما في برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة في نشر الوعي وتعزيز الجانب التوعوي في الأمن الفكري، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني، ومستشار أمير القصيم الدكتور يوسف الرميح، وأمين برنامج تعزيز الأمن الفكري بإمارة المنطقة عماد المرشود.من جهة ثانية، اعتبر الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، جامعة القصيم ركناً أساسياً في تعزيز كل عمل تطوعي واجتماعي إلى جانب جميع القطاعات بالمنطقة، وبحث خلال استقباله رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكلاء ومسؤولي الجامعة، الجهود المبذولة في التكيف مع الظروف التي واجهتها منذ بداية جائحة فايروس كورونا، وأهم الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها الجامعة شاملة جميع النواحي الإدارية والتعليمية والمجتمعية.من جهة أخرى، استعرض أمير المنطقة، تفاصيل مشروع مستشفى الإبل الذي يقع على مساحة 70 ألف متر بتكلفة اجمالية تقدر بـ100 مليون ريال، خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع.