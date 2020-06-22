يرعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، اليوم، الاحتفالية الافتراضية لتخريج 4281 خريجا وخريجة يمثلون الدفعة السادسة من طلاب جامعة بيشة للعام الجامعي 1440-1441.وأكد رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهدي بن علي القرني، حرص الجامعة على مشاركة أبنائها وبناتها الخريجين فرحة التخرج على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية بسبب جائحة كورونا، بعد عدة سنوات من البذل والجد والاجتهاد والتحصيل العلمي، معبراً عن فخره واعتزازه بالخريجين الذين ينطلقون اليوم ليساهموا في بناء الوطن بعد تأهيلهم في مختلف المجالات وليشاركوا في التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا، موضحاً أن الدفعة الحالية تشهد تخريج أول دفعة من طلاب كلية الطب وطلاب قسم التمريض بكلية العلوم الطبية التطبيقية وطلاب ماجستير إدارة الأعمال من كلية الأعمال.