ثمّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الأعمال والمجهودات التي يؤديها منسوبو القوات الخاصة للأمن والحماية من حماية لمقدرات الوطن والمواطن في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه الأجهزة الأمنية من قبل القيادة الرشيدة.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالامارة أمس (الأحد)، قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد بدر بن عبدالمحسن الخيال يرافقه قائد القوة الخاصة للأمن والحماية في نيوم العقيد بحري نواف بن فهد العنزي وقائد القوة الخاصة للأمن والحماية في مشروع البحر الأحمر المقدم بحري بندر عبدالله الفايدي.