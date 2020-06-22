وصف أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، منصة وتطبيق «معاك» الإلكتروني بأنه نموذج للشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتحقيق أثر مستدام وفق احتياج قائم يساهم في تمكين الأسر الضمانية من إعالة أنفسهم وتحويلهم لفاعلين في المجتمع، وتوفير سوق تقني لمنتجات الأفراد والأسر بجميع أنواعها، وكذلك توفير فرص وظيفية لأبناء الأسر في تشغيل التطبيق من خلال التوصيل وخدمة العملاء. جاء ذلك إثر تدشينه أمس (الأحد) إلكترونياً تطبيق «معاك» للأسر المنتجة الضمانية، بحضور مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدر التمامي، ومدير بنك التنمية الاجتماعية يوسف العنزي، ومدير الضمان الاجتماعي فرحان العنزي وعدد من نساء الأسر المنتجة في المنطقة.