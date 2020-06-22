أغلقت بلدية محافظة القطيف، أمس (الأحد)، محلين في مجمع تجاري لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والنظامية، وطبقت بحقهما لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ضمن حملة «الرقابة البلدية» المستمرة لمختلف المنشآت والمحال العاملة في المحافظة وقراها.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، أن الفرق الرقابية ضبطت محلين مخالفين للاشتراطات الصحية والنظامية اضافة الى تدني مستوى النظافة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم، مشيرا إلى أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة ضمن حملة الرقابة، مؤكداً سعي البلدية إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملة على المحال التجارية والمنشآت الغذائية المتعلقة بالصحة العامة.