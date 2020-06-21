أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، لـ«عكاظ» أن العمل جارٍ للإعداد والتجهيز لاستقبال الزوار والمرتادين في حدائق العاصمة المقدسة.

وأشار سمرقندي إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتلخص في التالي:

- إعادة فتح الإنارة للحدائق وممرات المشاة والملاعب والساحات.

- إزالة لوحات الإغلاق.

- إعادة فتح الملاعب والساحات.

- الأعمال الدورية من نظافة وتجهيز المسطحات والألعاب.

- تجهيز مناطق الجلوس وتحديدها على أساس التباعد الاجتماعي في المنتزهات ذات المساحات الكبيرة والمتوقع أن تشهد كثافة في أعداد الزوار.

- إعادة فتح دورات المياه.