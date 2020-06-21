أنقذ فريق طبي بمستشفى طبرجل العام بمنطقة الجوف شاباً تعرض لحادثة مرورية أدت إلى خلع في الفقرات الرقبية مع رضوض متعددة وكسور متفرقة، إذ تم إجراء عملية جراحية معقدة لتثبيت مجموعة من الكسور أسهمت في استقرار حالته الصحية.

وأوضحت صحة الجوف أن المصاب تعرض لحادثة مرورية، وتم إسعافه إلى مستشفى طبرجل العام، وعلى الفور قام الفريق الطبي بتشخيص الإصابة التي كادت أن تؤذي النخاع الشوكي وتعرضه لخطر الإصابة بالشلل في الأطراف الأربعة.

وأضافت: «تم إجراء تثبيت للإصابة بواسطة مثبت الرقبة ونقل المريض إلى غرفة العمليات مباشرة لإجراء تثبيت لخلع الفقرات بواسطة شرائح معدنية ومسامير، واستغرق العمل الجراحي 90 دقيقة، والمريض حالياً بصحة جيدة ولا يعاني من أي آثار عصبية».