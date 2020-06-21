كثفت أمانة الجوف رقابتها على محلات الحلاقة الرجالية ومشاغل التجميل النسائي، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة.

وأكد وكيل أمين منطقة الجوف للخدمات الدكتور ثامر الشراري، أن الأمانة ستواصل تكثيف الجولات الرقابية على محلات الحلاقة ومشاغل التزيين النسائي للتأكد من تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بها، مع ضرورة توفير أجهزة الفحص الحراري للتأكد من سلامة المرتادين، وارتداء العاملين للملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات، والتقيد باستعمال أدوات الحلاقة ذات الاستعمال الواحد وعزل أي عامل تظهر عليه أعراض مرضية.

وأشار إلى أنه الأمانة وبلدياتها ستغلق وبشكل فوري المحلات المخالفة للتعليمات والقرارات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، داعياً الجميع للتعاون مع تلك الإجراءات والإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم (940).