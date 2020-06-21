أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة 33 منشأة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فايروس كورونا، إثر جولات رقابية مكثفة تم تنفيذها خلال الفترة من 22-28 شوال تجاوزت 15 ألف جولة رقابية على مدار الساعة، وشملت كافة مدن ومحافظات منطقة القصيم.

وشملت الجولات الرقابية المنشآت التجارية والغذائية لمتابعة تطبيق البروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة الجميع، وتم خلالها مصادرة 11 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإصدار 1009 إشعارات ومخالفات، منها مخالفات التكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة ومخالفات التدابير الصحية المعتمدة.