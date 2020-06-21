أكد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن الرسوم المفروضة على تأشيرة مصر هي بحدود مبلغ 25 دولارا أمريكيا لكل فرد وليست مقصورة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط وإنما هي على كافة الجنسيات ما عدا الاتفاقيات الثنائية، اما بالنسبة للرحلات المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ فهى معفاة من الرسوم 100%، مشيراً الى أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسائح العربي ابتداءً من وصوله للمطار وحتى مغادرته كما وأنها حريصة بأن تكون جميع الأسعار المقدمة من إقامة وبرامج سياحية وغيرها من الخدمات بأسعار تنافسية وفي متناول الجميع.

وتؤكد المنظمة العربية للسياحة أن كل الدول العربية حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للسائح العربي انطلاقاً من أهدافها لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية.