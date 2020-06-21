صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكليف الأستاذ محمد بن عبد الله الحربي مديراً عاماً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض، بعد عمله مديراً عاماً لإدارة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة تبوك، لمدة ثلاث سنوات.



وعبر الحربي عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ثقته وتكليفه، مؤكداً أن هذه الثقة ستكون حافزاً نحو بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن، ويعد الحربي من الكفاءات الوطنية المميزة، حيث سبق له أن تقلد مناصب عدة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من أهمها الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، كما عمل مديراً عاماً لإدارة التخطيط والتطوير الإداري، مديراً عاماً للإدارة العامة للحماية الاجتماعية، ومديراً عاماً للإدارة العامة لرعاية الأيتام، مديراً لإدارة الأسرة البديلة، مديراً لإدارة التتبع الاجتماعي، مديراً لإدارة الأسرة البديلة، مديراً لإدارة الطفولة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.