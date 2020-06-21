أطلق بنك البلاد مبادرة التمويل العقاري التناقصي للعملاء العسكريين ضمن الحلول التمويلية لتلبية كافة احتياجات العملاء العسكرين باختلاف متطلباتهم، حيث يمكنهم من الحصول على تمويل عقاري حتى عمر 70 عاما بالتاريخ الهجري، بخلاف تاريخ التقاعد حسب الرتبة العسكرية.

كما يتم احتساب التمويل العقاري على جزءين، الجزء الأول: الدخل الشهري للعميل على رأس العمل حتى سن التقاعد حسب الرتبة العسكرية، والجزء الثاني: بناءً على راتب العميل بعد التقاعد، حيث يتم تخفيض القسط ليتناسب مع الدخل الشهري للعميل بعد التقاعد.

كما يمكن للعملاء العسكريين الاستفادة من برامج التمويل الشخصي وبرامج شراء المديونيات للحصول على تمويل يهدف إلى تملك أو بناء العقار الذي يرغب به العميل.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة بهدف تسهيل حصول عملاء البنك العسكريين الذين تنطبق عليهم الشروط على مبلغ تمويلي عقاري أكبر عن طريق التمويل المرن التناقصي، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لجنودنا البواسل.

ويمكن للعميل العسكري الاستفادة من هذه المبادرة عن طريق المنتجات التالية (شراء عقار (فيلا، شقة، أرض)، البناء الذاتي، أو البيع على الخارطة).يذكر أن بنك البلاد حصل أخيراً على جائزة أفضل أداء للتمويل العقاري خلال 2019 المقدمة من وزارة الإسكان، نظير جهوده وتميزه في تقديم أفضل المنتجات والحلول التمويلية العقارية المتوافقة مع أحكام وضوابط الهيئة الشرعية، إضافة إلى سرعة حصول العميل على التمويل بكل يسر وسهولة في سرعة إنهاء إجراءات حصول العملاء على التمويل وتقديم حلول متكاملة تتناسب مع جميع احتياجات العملاء وتعدد اختياراتهم، وأيضاً من خلال تخصيص 12 فرعا تعمل يوم السبت من الساعة 2:00 ظهرا وحتى الساعة 6:00 مساءً في خدمة العملاء الكرام للحصول منتجات التمويل العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، ومن خلال فريق مساندة خاص لبرامج التمويل العقاري في فريق هاتف البلاد 920001002 على مدار الساعة، أو التقديم عبر موقع بنك البلاد عبر الرابط التالي:

www.bankalbilad.com.

الجدير بالذكر، أن بنك البلاد يقدم خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002 والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات، أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي

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