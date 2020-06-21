نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة حملة (خذوا حذركم) الوقائية التوعوية والتي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند متزامنة مع رفع الحظر. وتضمنت الحملة جولات ميدانية وتوعوية ومشاركات عبر منصات التواصل الاجتماعي (السوشل ميديا) وسنابات المناطق وحسابات تويتر الرسمية والانستغرام، وكذلك في الوسائل الإعلانية و اللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وتهدف الحملة لتوعية كافة شرائح المجتمع بأخذ الأسباب والبعد عن التجمعات وتطبيق جميع التدابير الوقائية و الاشتراطات الاحترازية وتعليمات الجهات المعنية. وانطلقت الحملة في مدن ومحافظات المنطقة وشملت الميادين العامة والمراكز التجارية والطرق والشوارع.ومن جهته أشاد المدير العام للفرع الشيخ فؤاد العمري بالتوجيهات والتعليمات المتضمنة الأخذ بالاحترازات والإجراءات المبلغة من الجهات المختصة للحد من انتشار جائحة كورونا ومكافحتها والتخفيف من آثارها.