تبدو الحكومة البريطانية في عجلة من أمرها لإعادة تشغيل المناشط الاقتصادية. فقد ذكرت صحيفة «التايمز» أمس (السبت)، أن حكومة بوريس جونسون المحافظة فرغت من إعداد ضوابط إرشادية لإعادة فتح المطاعم، والحانات، والمقاهي، التي من المقرر أن تعاود تقديم خدماتها إلى الجمهور في 4 يوليو القادم. وأكدت «التايمز» أن مسافة التباعد الجسدي الحالية، وهي متران، بات في حكم المؤكد أنها ستُخفض إلى النصف. وبموجب الضوابط الجديدة، سيحظر على أصحاب المطاعم تجهيز الموائد قبل وصول مرتادي المطعم. كما سيطلب من عمال خدمة الطعام في الغرف بالفنادق وضع الطعام على عتبة باب الغرفة، لضمان تقليص أي تواصل محتمل بين الضيف والموظفين. كما ستمنع المطاعم من تقديم خدمات المائدة المفتوحة (البوفيه). كما أن مناديل المائدة، والملاعق، والسكاكين يجب إحضارها فقط مع الطعام. ويتعين التخلص من قائمة الطعام حال إطلاع الضيف عليها. وأعلنت بريطانيا خفض مستوى الإنذار في البلاد من المستوى الرابع إلى الثالث، بعدما أكد علماء الحكومة انخفاض معدل الإصابات الجديدة بنسبة 4%.وعلى صعيد مبشِّر، قررت الحكومة البريطانية بدء تجارب على بخاخ يتم استنشاقه لمعالجة مرض كوفيد-19 في مراحله الأولى. ويأمل العلماء البريطانيون أن يؤدي استخدام البخاخ إلى وقف تدهور المصابين بفايروس كورونا الجديد، خصوصاً بلوغهم مرحلة ضيق التنفس. وبشرت صحيفة «ديلي ميل» أمس بأن هذا البخاخ «سيغير قواعد اللعبة»، في ظل عدم وجود دواء لـ«كوفيد-19».