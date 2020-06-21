أعلنت عضو الفريق العلمي الحكومي الصيني لمواجهة أزمة وباء كوفيد-19 البروفيسورة لي لانجوان أمس (السبت) أن فايروس كورونا الجديد يمكن أن يعيش أشهراً عدة في درجة حرارة تبلغ 4 درجات مئوية تحت الصفر. وقالت إن الفايروس يمكن أن يعيش 20 عاماً في درجة حرارة تصل إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. وحضت لانجوان حكومة بلادها على تعزيز فحص الأغذية المجمدة، كسمك السالمون، لمنع أي تفشٍ محتمل للفايروس في المستقبل. وحذرت العالمة الصينية، بحسب صحيفة «تشاينا نيوز» الحكومية أمس، من أن فايروس كورونا الجديد لا يخشى البرودة الشديدة. وقالت إن ذلك هو السبب وراء اكتشاف وجود الفايروس في شحنات أسماك السالمون المجمدة في سوق للخضار واللحوم في العاصمة بكين أخيراً. وأضافت أن الفايروس يمكن أن يتم نقله من بلد إلى آخر من خلال شحنات الأغذية المجمدة. وكانت بكين أعلنت (الجمعة) أن تحليل الحمض النووي للفايروس الذي أصاب نحو 183 شخصاً في العاصمة أخيراً أكد أنه نسخة أوروبية من الفايروس، وأنه مختلف كلياً عن نوع الفايروس المنتشر في الصين. ونصح الباحث في مركز الحد من الأمراض الصيني فنغ جاولو الشعب الصيني من مغبة لمس اللحوم والأسماك الطازجة، والأطعمة غير المطبوخة. وقال إنه ينبغي على كل أسرة أن تستخدم لوحاً منفصلاً لتقطيع اللحوم، والأسماك، والخضروات. وأضاف، في مؤتمر صحفي: «الطعام والماء يجب تسخينهما وطهوهما بعد ذلك مباشرة. والفواكه يتعين التهامها من دون قشرتها الخارجية. أما الملاعق والشوك والسكاكين فيجب تعقيمها لمدة 15 دقيقة على الأقل». لكن العلماء الغربيين قللوا من شأن الاتهامات الصينية في شأن الأصل الأوروبي للفايروس في أسواق بكين. وقالوا إنه ينبغي التريث في إطلاق الأحكام. وقال خبير الصحة العمومية بجامعة هونغ كونغ الدكتور بن كاولينغ إن من الممكن أن الفايروس المتفشي في أسواق اللحوم والخضار في بكين سافر من مدينة ووهان إلى أوروبا، وعاد منها إلى الصين. وأضاف أن السلطات الصينية لم تتعرف حتى الآن على المصاب الأول في أسواق العاصمة، لذلك يصعب إطلاق أحكام قاطعة بشأن كيفية موجة التفشي الجديد. وسارعت النرويج، أكبر منتج لأسماك السالمون عالمياً، إلى نفي الادعاءات الصينية. وقال علماء صينيون إنه لا يزال يتعين إجراء مزيد من الدراسات لمعرفة علاقة فايروس كورونا الجديد بالأسواق المبتلّة. وكان الفايروس انطلق في ديسمبر 2019 من سوق اللحوم المذبوحة والحيوانات الحية في ووهان. ولكن لم يعرف حتى الآن كيف انتقل من ناقله الحيواني إلى الإنسان.