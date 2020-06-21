وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بعدم دخول أي موظف وموظفة من منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها لمقار العمل ما لم يحمل تطبيقي «تباعد» و«توكلنا»، والأخذ بكل ما من شأنه الحد من انتشار فايروس «كورونا» المستجد.



جاء ذلك بعد تحميل أمير المنطقة تطبيقي «تباعد» و«توكلنا» على هاتفه الخاص.

وقال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل: «على الجميع الالتزام بتحميل وتفعيل تطبيق «تباعد» الذي يعتبر أحد الحلول التقنية لتتبع انتشار فايروس كورونا، لكونه أحد وسائل الحماية، وأذكر بأهمية التقيد التام بلبس الكمامة والتباعد وعدم المصافحة إطلاقاً والحرص على تعقيم اليدين».

وشدد على ضرورة الإفصاح فوراً عن أي أعراض تطرأ على أي من منسوبي ومنسوبات إمارة المنطقة، كارتفاع درجة الحرارة وغيرها، إضافة إلى تطبيق التعليمات الواردة في هذا الشأن من القطاع الصحي.