وجّه رئيس جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، باستمرار حضور الموظفين والإداريين في مقرات العمل بالجامعة وفروعها المختلفة بنسبة 50% ابتداءً من يوم غدٍ (الأحد) وحتى نهاية دوام الخميس 4/11/1441هـ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الموصي بها للوقاية من فايروس «كورونا»، وحرصاً على صحة وسلامة منسوبي الجامعة.

وتضمن التوجيه تولي مسؤولي (الكليات، العمادات المساندة، والإدارات)، عملية توزيع العمل بين الموظفين والموظفات، على أن يمارس بقية الموظفين أعمالهم عن بُعد، مع قيام المديرين المباشرين بمتابعة إنتاجية العاملين عن بُعد خلال هذه الفترة.

كما وجّه الدكتور الزارع جميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصي بها من الجهات المعنية في المملكة للوقاية من فايروس «كورونا» المستجد، والإفصاح عن جميع الحالات المخالطة أو المشتبه في إصابتها أو ظهور أي أعراض من ارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق في التنفس، وتعزيز التباعد الاجتماعي.