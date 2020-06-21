أشاد مواطنون في محافظة الشملي بدور رجال الأمن خلال جائحة «كورونا»، وقيامهم بعملهم ببسالة واقتدار خلال تطبيق أمر منع التجول للحد من انتشار فايروس «كورونا» المستجد، مؤكدين أن «العيون الساهرة» -كما عودونا- كانوا على قدر المسؤولية، وأدوا أعمالهم بكل أمانة وإخلاص.

وأشاد المواطنون بالتواجد الميداني لرجال الأمن بشكل دائم ومستمر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وكذلك حسن تعاملهم وإخلاصهم في أداء مهماتهم على أكمل وجه.

وثمّن المواطنون ما لمسوه من تعامل راقٍ لرجال الأمن خلال تطبيق منع التجول، سائلين الله لهم التوفيق والسداد وأن يجزيهم خير الجزاء.

ورصدت «عكاظ» في محافظة الشملي خلال أوقات منع التجول انتشار رجال الأمن في الطرقات ومداخل المحافظة والقرى، في آخر ليالي منع التجول.