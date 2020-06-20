انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها من خطر انتشار فايروس «كورونا» المستجد، قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بإطلاق تطبيق «تباعد» لمساندة الجهود الحكومية في مواجهة «كورونا».

بموجب النظام الصحي ولوائحه التنفيذية في المملكة، اعتمدت وزارة الصحة المعايير الصحية التي طُوّر تطبيق «تباعد» بناءً عليها، وستخضع خصائص هذا التطبيق ووظائفه لأي تعليمات إضافية تصدر إنفاذاً للأنظمة والأحكام في المملكة، وذلك لتحقيق الغاية الصحية والسلامة المتوخاة من تطوير التطبيق عبر إشراك الأفراد في السيطرة على تفشي جائحة فايروس «كورونا» المستجد والحد من التوسع في انتشاره، وسعياً إلى الخفض التدريجي للقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والأنشطة الأخرى.

ويعتبر تطبيق «تباعد» وسيلةً لإشعار المخالطين للمصابين بفايروس «كورونا» المستجد، حيث يمكن للأفراد تحميل التطبيق واستخدامه لتحقيق الغاية الصحية التي طُوّر لأجلها.

ويرسل التطبيق بيانات معرّفات مموهة إلى الجوالات الذكية المستخدمة للتطبيق التي سُجلت خلال فترة الاختلاط بمصاب فايروس «كورونا» المستجد، مصحوبةً ببيانات أجهزة الأشخاص المصابين، وذلك حسب سياسات شركتي «قوقل وأبل» العالميتين، مع الحفاظ على كامل خصوصية المستخدمين.

التطبيق يمكّن المستخدم من الحصول على الإشعارات المباشرة والاستباقية حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، لغرض طلب الدعم الصحي المباشر من وزارة الصحة في المملكة.