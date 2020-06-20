صرح مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقارّ أعمالهم بما لا يزيد عن نسبة 75% من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية بجميع مدن ومحافظات المملكة ستكون ابتداءً من يوم الأحد 29 / 10 / 1441 هـ الموافق 21 / 6 / 2020.

وأكدت الوزارة على استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 التي تصدرها وزارة الصحة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية)، وأن يستمر تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور لمقر العمل خلال ثلاثة أوقات في اليوم مقسمة كالتالي: تبدأ المجموعة الأولى عملها ابتداء من الساعة 7:30 ص، وتبدأ المجموعة الثانية العمل من الساعة 8:30 ص، أما المجموعة الثالثة فتبدأ العمل من الساعة 9:30 ص ـ واستمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد ـ وأن تستمر الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة بالعمل عن بُعد.

وشدد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقارّ العمل في القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية.