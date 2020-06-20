تستعد المحلات التجارية وأنشطة القطاع الخاص بمكة المكرمة اعتباراً من فجر غدٍ (الأحد) للعودة لممارسة نشاطها، بعد تعليق فتح المحلات بسبب جائحة فايروس «كورونا» وما صاحبه من فتح جزئي لبعض الأنشطة خلال شهر شوال الجاري.

وسمح القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية اليوم (السبت) وتضمن عدداً من الإجراءات لكافة المحلات التجارية على اختلاف أنشطتها بمعاودة النشاط وفتح المحلات، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية بما في ذلك المولات والأسواق الكبيرة.

ولم يتبق على العودة الطبيعية لأم القرى إلا فتح العمرة الذي لا يزال معلقاً حتى إشعار آخر، وفقاً للبيان.