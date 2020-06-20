أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 3941 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 154233 حالة، فيما تم تسجيل 3153 حالة تعافي و46 حالة وفاة، وبذلك يصبح مجموع حالات التعافي 98917 ومجموع الوفيات 1230 حالة وفاة.
وبلغ مجموع الحالات النشطة 54086 حالة منها 1955 حالة حرجة
ولمزيد من المعلومات حول الإصابات والمناطق يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديثات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa/
وبلغ مجموع الحالات النشطة 54086 حالة منها 1955 حالة حرجة
ولمزيد من المعلومات حول الإصابات والمناطق يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديثات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa/