بعد أكثر من 90 يوما من توقف الصلاة في مساجد مكة المكرمة يعود المصلون للمساجد غداً (الأحد)، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين، إذ قامت جمعية سفراء التطوع بتهيئة وتعقيم أكثر من 7 جوامع ومساجد بالعاصمة المقدسة لاستقبال المصلين.

وقال مدير جمعية سفراء التطوع المهندس كمال رزق: قامت الجمعية وبمشاركة أكثر من 35 متطوعا بتعقيم وتهيئة وتطييب الجوامع والمساجد بالعاصمة المقدسة ووضع الملصقات في الصفوف بين المصلين لتطبيق التباعد وحفاظا على سلامة المصلين، إذ تمت تهيئة 7 مساجد لاستقبال أكثر من 1000 مصل، مع الحرص على تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية.

وشهدت العاصمة المقدسة تجهيز المساجد في جميع الأحياء السكنية لعودة الصلاة بها مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

من جهتها تجري وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيزها لجوامع ومساجد مكة المكرمة بشاشات إلكترونية لبث رسائل توعوية للمصلين بأكثر من 10 لغات تزامناً مع إعادة فتحها بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.

وكثف فرع الوزارة بمكة المكرمة جهوده في اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، وتهيئة مختلف المساجد التي يزيد عددها على 1500 مسجد وجامع.

وتتضمن الرسائل التوعوية المعدة لبثها عبر الشاشات النصائح والتوجيهات والتعليمات التي صدرت من الجهات المختصة للوقاية من الفايروس بهدف سلامة المصلين.