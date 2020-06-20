أعلنت مديرة جامعة دار الحكمة الدكتورة سهير حسن القرشي، استقالتها من إدارة الجامعة بعد ربع قرن من العطاء والبذل والنجاح.

يذكر أن الدكتورة سهير القرشي، حاصلة على شهادة الدكتوراه في التعليم (تخصص تقويم التعليم العالي) وماجستير في الأبحاث التعليمية من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. وقد أنهت عددًا من البرامج التنفيذية للقياديين في جامعة أكسفورد وجامعة هارفارد، وكلية وارتون للأعمال.

تمكنت من خلال تخصصھا في إدارة الجودة وتقویم التعلیم العالي أن تقود بنجاح جھود الجامعة للحصول على الاعتماد الأكادیمي المؤسسي غیر المشروط مرتین، كما أعدت الخطة NCAAA من المركز الوطني للتقویم، والاعتماد الأكادیمي لإستراتیجیة 2030 لجامعة دار الحكمة التي انبثقت منھا خطتا التوسع 2016 و2023.

وھي تملك رؤیة تعلیمیة رائدة، ترتكز على أھمیة التكامل بین الجانب التعلیمي والمھاري وتطویر الشخصیة، بنت من خلالھا فلسفة تعلیمیة متطورة للمنھج التعلیمي، وخطة شمولیة لبرنامج الأنشطة الطلابیة بالجامعة.

وقعت عددا من الاتفاقیات الأكادیمیة مع أرقى الصروح التعلیمیة والعلمیة بالولایات المتحدة الأمریكیة، وأوروبا، وكندا، بلغت 44 اتفاقیة عالمیة، و67 اتفاقیة محلیة.

شاركت في عدد من برامج وأنشطة خدمة المجتمع. وھي عضو في عدد من اللجان الإستراتیجیة، منھا: المجلس الاستشاري (لمركز الملك عبدالله لحوار الأدیان) واللجان التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، و(جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع).و (مجلس أمناء جامعة الأمیر مقرن) في المدینة المنورة، وقد مثلت المملكة في العدید من المنتدیات والھیئات العالمیة، منھا: الأمم المتحدة،. والمملكة المتحدة والنمسا وأسترالیا وجنوب أفریقیا والبحرین والأردن ومصر.

وحصلت على (جائزة التمیز في التعلیم) بتكریم كل من وزیر الثقافة اللبناني ووزیرة التربیة والتعلیم العالي اللبناني؛ لتاریخھا الطویل والمتمیز في مجال التعلیم العالي في المملكة العربیة السعودیة، ومشاركاتھا الرائدة والمستمرة في المنتدیات التعلیمیة الدولیة.