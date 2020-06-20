ضبطت إدارة شؤون البلديات ممثلة ببلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 6 أطنان من منتجات التبغ مجهولة المصدر خلال الحملات الرقابية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عمر المالكي، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية ضبطت موقعين في أبومراغ عبارة عن معملين تديرهما عمالة مخالفة لنظام العمل، يتم بداخلها خلط وعمل الجراك وتعبئته في علب فارغة تمهيداً لتسويقها وبيعها.

وأضاف: «بلغ إجمالي ما تم مصادرته وإتلافه 6000 كغم، وتم حجز المركبة المستخدمة للنقل ومكينة العجن، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين».