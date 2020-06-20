مع قرب العودة للحياة الطبيعية اعتباراً من الأحد القادم، أكد أستاذ علم النفس المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور علي بن عبدالله السويهري لـ«عكاظ»، أن الحياة الطبيعية تعطينا دعما نفسيا للعمل والإنتاج واستقبال الحياة بجميع جمالياتها وصورها.

وشدد السويهري على ضرورة أن تكون تلك العودة بحذر وتفاؤل لا بخوف وانهزامية وتوجس من قادم الأيام، مشيراً إلى أهمية دعم من أصيبوا بالفايروس والرفع من روحهم المعنوية ودعمهم نفسياً ليتجاوزا الأزمة ويعودوا من جديد لحياتهم الطبيعية.

وأضاف: «يجب أن يكون الإنسان في مجتمعة معول بناء لا معول هدم، وذلك بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي حددتها الجهات المختصة للسيطرة على الفايروس والقضاء عليه».