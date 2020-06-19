حذّر استشاري الصيدلة ومستشار الإعلام الصحي الدكتور صبحي الحداد، من استخدام عقار «ديكساميثازون» كعلاج أو وقاية من فايروس «كورونا» المستجد.

وأكد الحداد أن العقار يستخدم فقط للمرضى المنومين بالعناية المركزة وفقاً لبروتوكولات علاجية أعلنتها وزارة الصحة أخيراً، ولا يفيد المرضى ذوي الحالات البسيطة أو المتوسطة وقد يسب لهم أضراراً صحية، لأن الكورتيزون إجمالاً يزيد من تكاثر الفايروس ويقلل خروجه من الجسم.

وأضاف: «العقار قديم استخدم طبياً سنة ١٩٥٢ وينتمى لعائلة الإستيرويدات القشرية – الكورتيزون، ويستخدم كمضاد للالتهابات ومثبط للجهاز المناعي لعلاج العديد من الأمراض المناعية وبعض الأمراض الروماتيزمية والجلدية والحساسية والعيون، ويتوفر في عدة أشكال صيدلانية منها الأقراص والحقن والمراهم والقطرات والبخاخات، بما يناسب مختلف الحالات».

وأشار إلى أنه أخيراً ثبتت فعالية عقار «ديكساميثازون» في علاج بعض الحالات الحرجة من «كوفيد-19» بجرعات منخفضة يومية مقدارها ٦ ملغم، ضمن علاجات أخرى تقلل من تفاقم الأعراض المؤدية للوفاة.