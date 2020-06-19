شكل انضمام سيدتين لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الجديدة الـ18 بقرار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي حدثا مهماً في تاريخ الغرفة، حيث لم يسبق على مدى 60 عاماً انضمام أي سيدة لعضوية مجلس الإدارة.

ويأتي تعيين خلود بنت عبدالعزيز الدخيل، ولطيفة الوعلان، وهما من الكفاءات الوطنية المتميزة، ولهن جهود كبيرة في تعزيز العمل التجاري والاقتصادي عبر العديد من العضويات والأنشطة والفعاليات المتنوعة.

يذكر أن خلود الدخيل حاصلة على ماجستير إدارة أعمال في التمويل - الجامعة الأمريكية - واشنطن دي. سي -، وشهادة بكالوريوس علوم في التمويل والتجارة الدولية وتخصص فرعي في الدراسات العربية السياسية والاقتصادية - جامعة جورج تاون - واشنطن دي.سي -، وهي شريك ومؤسس والعضو المنتدب لمجموعة الدخيل المالية، وعضو هيئة المقيمين المعتمدين للمنشآت الاقتصادية، ومحلل مالي معتمد وحاصلة على عدة شهادات في الأوراق المالية وتعاملاتها، ولديها الكثير من العضويات في لجان ومجالس مختلفة، ولها العديد من المشاركات المحلية والدولية.

أما لطيفة بنت عبدالله الوعلان، فهي حاصلة على بكالوريوس في تطبيقات الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود، وماجستير الأعمال من واشنطن في إدارة التكنولوجيا، كما أنها مؤسس ومشارك في تأسيس عدة شركات، وحاصلة على جوائز في ريادة الأعمال وبراءة اختراع، وشاركت في تأسيس شبكة صلة عام 2012 كمنصة للسيدات المهنيات انضم إليها أكثر من 3000 سيدة، وتولت منصب الرئيس عام 2015، كما تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لانديفر السعودية (منظمة غير ربحية) متخصصة بدعم رواد الاعمال ذوي التأثير العالي.

ويأتي القرار في إطار تطور زمني واجتماعي تعيشه المرأة السعودية في كافة المجالات بدعم واهتمام خادم الحرمين الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.