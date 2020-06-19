سجلت المنطقة الشرقية اليوم (الجمعة) 1369 حالة إصابة بفايروس «كورونا» المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30342 إصابة، و17890 حالة تعاف، و99 حالة وفاة.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، ازدادت أعداد حالات الإصابة بفايروس «كورونا» في مدينة الهفوف، حيث بلغ عدد الإصابات فيها 430 إصابة، وفي بقية محافظات المنطقة الشرقية سجلت محافظة القطيف 180 إصابة، فيما سجلت مدينة الدمام 167 إصابة، والخبر 154 إصابة، والمبرز 145 إصابة، والظهران 75 إصابة، بينما الجبيل 59 إصابة، وصفوى 53 إصابة، ورأس تنورة 25 إصابة، وحفر الباطن 24 إصابة، والجفر 17 إصابة، والعيون 14 إصابة، وبقيق 9 إصابات، فيما سجلت النعيرية وسلوى 6 حالات إصابة، وقرية العليا 5 حالات إصابة، وسجلت عريعرة حالة واحدة فقط.