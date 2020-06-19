صادرت أمانة محافظة جدة أمس (الخميس) نصف طن من الأسماك من سوق السمك المركزي، وجرى تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع، والفاسدة جرى إتلافها وحجز 6 مركبات لباعة جائلين وإتلاف 50 كيس ثلج غير صالح للاستخدام ورصد وضبط 47 مخالفة صحية واشتراطات بلدية وإجراءات احترازية.

حيث تواصل الأمانة جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام، ومنها سوق السمك المركزية للتأكد من سلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والحماية من انتشار العدوى.

وأكد وكيل الأمين للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني حرص الأمانة على تقديم خدماتها لسكان محافظة جدة كافة والرقابة على هذه الأسواق.

من جهتها دعت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات أو ملحوظات عبر مركز الاتصال 940.