أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 4301 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 150292 حالة فيما تم تسجيل 1849 حالة تعافي جديدة ليصل المجموع الى 95764 حالة وتم تسجيل 45 حالة وفاة ليبلغ مجموع الوفيات 1184 حالة
وبلغ مجموع الحالات النشطة 53344 حالة منها 1941 حالة حرجة
وذكرت الصحة في قصة أحدى الحالات أن تأخير الذهاب للكشف المبكر عن كورونا عند ظهور الأعراض كان سبباً في تطور حالة ودخولها للعناية المركزة، مضيفة أن عيادات تطمن تعمل على مدار الساعة وطالبت بالمبادرة فوراً بالذهاب لها عند ظهور الأعراض.
وعند أكثر المدن تسجيلاً للإصابات: الرياض 1091 الهفوف430 جدة384 مكة المكرمة 305 الطائف213
ولمزيد من المعلومات حول المناطق والاصابات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa/
وبلغ مجموع الحالات النشطة 53344 حالة منها 1941 حالة حرجة
وذكرت الصحة في قصة أحدى الحالات أن تأخير الذهاب للكشف المبكر عن كورونا عند ظهور الأعراض كان سبباً في تطور حالة ودخولها للعناية المركزة، مضيفة أن عيادات تطمن تعمل على مدار الساعة وطالبت بالمبادرة فوراً بالذهاب لها عند ظهور الأعراض.
وعند أكثر المدن تسجيلاً للإصابات: الرياض 1091 الهفوف430 جدة384 مكة المكرمة 305 الطائف213
ولمزيد من المعلومات حول المناطق والاصابات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa/