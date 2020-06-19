ثلاث ضربات موجعة، تلقاها أعداء المملكة، خلال الأيام السبعة الماضية، على يد العدالة الدولية، لتنتصر الحقيقة، وتتجلى حكمة وحنكة القيادة السعودية، في التعامل مع الأزمات، وتسجيل الانتصارات على مختلف الأصعدة؛ فكانت الضربة الأولى من نصيب النظام الإيراني بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن الدولي أن الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة واستهدفت منشأتين نفطيتين كانت جزءا من الإرهاب الإيراني. مرت ساعات معدودة قبل أن يعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ضربة أخرى لكل مشكك في التعاملات الإنسانية لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، إذ قرر رفع اسم التحالف من القائمة الأممية السوداء الخاصة بقتل الأطفال، مؤكدا أن التحالف الذي تقوده المملكة طبق مجموعة إجراءات بهدف حماية الأطفال خلال تنفيذ عملياته. الضربة الثالثة في أسبوع وصفه مراقبون بالأصعب على نظامي طهران والدوحة كانت على مستوى منظمة التجارة العالمية بعد أن أصدر فريق تحكيم المنازعات حكما بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) أشار إلى أن موقف المملكة تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة التي تنص على «إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما».أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن صواريخ كروز التي هوجمت بها منشأتان نفطيتان تابعتان لأرامكو ومطار دولي في السعودية العام الماضي «أصلها إيراني»، بعد أشهر على التحقيقات.وأبلغ غوتيريش مجلس الأمن الدولي في تقرير أمس، أن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 «من أصل إيراني» كذلك.وأوضح أن خصائص تصميم بعضها مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وأن بعضها تم تحويله إلى إيران بين فبراير 2016 وأبريل 2018. وذكر أن «هذه القطع ربما نُقلت بطريقة لا تتسق» مع قرار مجلس الأمن لعام 2015 المنصوص فيه على الاتفاق بين طهران والقوى العالمية لمنعها من تطوير أسلحة نووية.أصدر فريق تحكيم منازعات منظمة التجارة العالمية بشأن نزاع رفعته قطر حيال تطبيق اتفاقية التجارة المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية (تريبس) حكماً بأن موقف المملكة تجاه قطر له ما يبرره لحماية مصالحها الأمنية الأساسية؛حسب مادة الاستثناءات الأمنية في اتفاقية المنظمة. وخلص فريق التحكيم إلى أن المملكة تسعى إلى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.ووجد الفريق أيضاً أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة قد تمت في وقت وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه قرر رفع اسم التحالف العربي بقيادة السعودية من القائمة الأممية السوداء الخاصة بقتل الأطفال. وقال غوتيريش، في تقرير سنوي قدمه لمجلس الأمن الدولي، إن التحالف العربي «سيتم حذفه من قائمة الانتهاكات الخاصة بالقتل والتشويه بحق الأطفال». كما أضاف غوتيريش أن التحالف الذي تقوده المملكة طبق مجموعة إجراءات بهدف حماية الأطفال خلال تنفيذ عملياته. ومن جهتها، رحبت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإخراج اسم التحالف من مرفقات تقريره حول الأطفال والنزاع المسلح.