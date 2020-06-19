نفذت شعبة مرور أحد رفيدة، بقيادة مديرها العقيد يحيى الشهراني، حملة موسعة في عدة مواقع بالمحافظة أمس، ومنتزه الحبلة السياحي، تم خلالها ضبط مركبات مخالفة وحجزها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه قائديها.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات منها، التهور في قيادة المركبات، والقيادة بدون رخصة قيادة، والتظليل المخالف لزجاج المركبات، ومخالفات أخرى استوجبت حجز بعض المركبات المخالفة حسب النظام.

يذكر أن شعبة مرور أحد رفيدة مستمرة في تعقب المخالفين، والمتهورين على مدار الساعة، ولن يسمح أو يتغاضى لمن يخالف الأنظمة المرورية ويلحق الأذى بالمواطنين، خلال الممارسات والسلوكيات الخاطئة في استخدام المركبة، وقيادتها بتهور أو التغيير في الشكل الخارجي للمركبة.