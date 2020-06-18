أنقذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بمجمع مستشفى الميقات، حياة «خديج» في الشهر السادس ولدته أمه في سيارتها بعد آلام شديدة بالبطن استدعت التوجه للمستشفى.

ونفّذ الفريق الطبي الإسعافات الأولية والطبية وفصل المشيمة عن الجنين وربط الحبل السري، وقام بعمل الإنعاش الرئوي القلبي للجنين.

وتمكن الأطباء من إعادة النبض للجنين وإنقاذ الأم وتحويلها إلى مجمع مستشفى النساء والولادة بالمدينة المنورة، والتنسيق مع الفريق الطبي هناك عبر الخط الساخن كحالة إنقاذ واستكمال تقديم الرعاية الصحية لهم.

أكد ذلك، المتحدث الرسمي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق.