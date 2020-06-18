أنهت وحدات الصلح الجنائي في فروع النيابة العامة ودوائرها 2656 قضية بالصلح، ضمن مبادرة النيابة العامة في دعم وتعزيز الاستقرار الأسري والحد من النزاعات المجتمعية وتحجيم آثارها وتخفيف العبء عن كاهل القضاء، منها 38% في منطقة الرياض، و14.5 في منطقة مكة المكرمة، و12.5 بمحافظة جدة، وتراوحت بقية المناطق ما بين 4.5 إلى 10%.

وبلغت القضايا المنتهية صلحاً ما نسبته 60%، 83% منها في جدة، 69% في مكة، 63% في عسير، و51% في الرياض، أما عدد القضايا المنتهية صلحاً بحسب الاختصاص النوعي للدوائر فكانت كالتالي: 1657 في دوائر الأسرة والأحداث، 993 في دوائر الاعتداء على النفس، 778 في دوائر الاعتداء على العرض والأخلاق، و429 في دوائر الاعتداء على المال.