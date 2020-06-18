أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أهمية تحقيق التوازن بين البيئة العمرانية والموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم الكفاءة البيئية في المشاريع التنموية.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في مشروع التأهيل البيئي لوادي قناة الذي تشرع أمانة منطقة المدينة المنورة بتنفيذ مراحله على نطاق 16 كيلومتراً، بحضور أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي.

وأشار أمير المنطقة إلى أن مشروع تأهيل وادي قناة يهدف إلى تحقيق الوظيفة الرئيسية منه كمصرف لمياه الأمطار والسيول والاستفادة منه كمتنزه طبيعي وجعل بيئته خالية من الملوثات للوصول إلى أعلى معدلات التنمية البيئية، إضافة إلى توفير فرص استثمارية في نطاقه تنسجم مع بيئته.

ويتضمن المشروع في مرحلته الأولى -المتوقع الانتهاء منها خلال 18 شهراً- إنشاء حديقة بمساحة 70 ألف متر مربع مطلة على الوادي ومجهزة بالجلسات وممرات المشاة وركوب الدراجات، إضافة إلى تهذيب الوادي وزيادة الطاقة الاستيعابية له لفيضانات مياه الأمطار ومصبات الأودية، وتخصيص مواقع في الوادي تلائم الطبيعة، وتكون متنفساً لأهالي المدينة المنورة وزوارها.