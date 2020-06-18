حذّر الوكيل المساعد للشؤون العلاجية لوزارة الصحة الدكتور أحمد الجديع من تناول دواء «الديسكاميثازون» دون وصفة طبية، وذلك في إجابته على سؤال «عكاظ»: بنسبة كم تتوقعون أن دواء «ديسكاميثازون» قد يقضي على مرض «كورونا»؟ وما هي نصيحتكم لمن قد يجازف ويستخدمه في المنزل دون إشراف طبي؟

وأضاف: «الدواء وصفي ولا يجب استخدامه دون استشارة طبيب ومن دون وصفة طبية معتمدة».

وأشار الجديع إلى أن الدواء قديم ويستخدم لعلاج أمراض متعددة، وعادة هذه العلاجات تكون مقيدة بوصفة الطبيب، مشدداً على أنه ليس علاجا لفايروس «كورونا»، وفي حالات معينة عند مرضى معينين يقلل من نسب الوفيات بنسبة ٣٥٪‏ أو ٢٠٪‏ حسب حالة المريض.

وتابع: «من المهم جداً أن يتم إعطاء هذا الدواء للحالات المعتمدة والمذكورة بالتفصيل في البروتوكولات العلاجية المنشورة على موقع الوزارة».

وحذّر الوكيل المساعد للشؤون العلاجية المرضى من استخدام الأدوية دون إشراف طبي، لكون هذه الأدوية لديها أعراض جانبية متعددة ويجب أن تؤخذ مثل هذه الأدوية تحت إشراف طبي.