استثنت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة 7 حالات من العودة للعمل، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

وبيّنت الإدارة في دليل العودة للعمل في ظل الجائحة الذي أصدرته إدارة الموارد البشرية بالادارة، أن الذين تم استثناؤهم هم من تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، ومن يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد ممن تم تنويمهم مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الـ6 الماضية، والأمراض القلبية المزمنة كقصور عضلة القلب، وأمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية، وأصحاب السمنة المفرطة بزيادة 40 عن كتلة الجسم، والمصابون بمرض نقص المناعة المكتسب والوراثي ممن يستخدمون أدوية مثبطة للمناعة أو علاج السرطان، ومن يتم تشخيص الحمل والإرضاع لديهن بالخطير، والحالات الطبية المزمنة كمرضى السكري غير المنضبط ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومن استدعى تنويمه مرة واحدة على الأقل خلال الأشهر الـ6 الماضية، ومرضى الفشل الكلوي وتليف الكبد.

وتضمن الدليل تعقيم المبنى وإعادة ترتيب المكاتب وتوافر أجهزة قياس الحرارة، وتوفير معقمات ووجود دليل إرشادي للموظفين وملصقات للسلامة، وارتداء الكمام وقفازات اليدين وتعقيم اليدين والأسطح، والالتزام بالتباعد وعدم المصافحة أو اللمس، وعدم استخدام المصعد لأكثر من شخص، وعدم لمس مقابض الأبواب، ومنع تقديم القهوة والشاي، وإحضار الوجبات الخاصة وغسل اليدين جيدا وتجنب التجمعات وعدم استخدام دورات المياه بعد شخص آخر مباشرة إلا بعد تعقيمها، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف وعدم اصطحاب من تقل أعمارهم عن 15 عاماً لمقر العمل، وتعليق الفعاليات الحضورية للدورات واللقاءات.

كما طالب الدليل من يعانون من حالات الحمى والسعال والتهاب الحلق والصداع وسيلان الأنف وضيق التنفس بعدم الحضور لمقر العمل فورا وارتداء الكمامات والتواصل مع رقم 937، وتطبيق التعليمات المبلغة بخصوص العزل المنزلي.

وشدد الدليل على أنه سيتم تنفيذ جولات رقابية للتأكد من الالتزام بهذه الإجراءات وتطبيق العقوبة والمساءلة في حالة مخالفة ذلك.