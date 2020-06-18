أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 4757 حالة مؤكدة بفايروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الإصابات الى 145991 فيما تم تسجيل 2253 حالة تعافي جديدة ليصل مجموع حالات التعافي الى 93915 ، وبلغت الوفيات الجديدة 48 حالة ليصل الاجمالي الى 1139 حالة وفاة
وذكرت الصحة قصة احدى الحالات لمصاب نقل العدوى إلى أخته الكبيرة في السن وجميع أفراد أسرتها بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، وأن أفراد العائلة تماثلوا للشفاء ما عدا الأخت التي لا تزال في العناية المركزة
وعن أكثر المدن تسجيلاً للإصابات جاءت الرياض 1442 تليها مكة المكرمة 399، جدة300، القطيف218.
وأشارات الصحة أن عدد الحالات الحرجة بلغ 50937 حالة منها 1877 حالة حرجة.
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa/
وذكرت الصحة قصة احدى الحالات لمصاب نقل العدوى إلى أخته الكبيرة في السن وجميع أفراد أسرتها بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة، وأن أفراد العائلة تماثلوا للشفاء ما عدا الأخت التي لا تزال في العناية المركزة
وعن أكثر المدن تسجيلاً للإصابات جاءت الرياض 1442 تليها مكة المكرمة 399، جدة300، القطيف218.
وأشارات الصحة أن عدد الحالات الحرجة بلغ 50937 حالة منها 1877 حالة حرجة.
ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع وزارة الصحة الخاص بتحديات فايروس كورونا في المملكة: https://covid19.moh.gov.sa/