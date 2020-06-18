قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم 50 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية طاجيكستان.

سلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان عبدالعزيز بن محمد البادي لممثل الحكومة الطاجيكية عبد الكريم رحيموف، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة دوشنبة.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.